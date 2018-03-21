РИАМО - 21 мар. В административном здании на Трубной улице в столице частично обрушились фасад и кровля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В среду вечером в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о частичном обрушении кровли в реконструируемом здании по адресу: улица Трубная, дом 31.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции, на общей площади около 80 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями проводится обследование здания», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве сообщил, что обрушившееся здание было пустующим.

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