РИАМО - 21 мар. Совещание по разрешению ситуации в Волоколамском районе Подмосковья началось в доме правительства Московской области под руководством губернатора региона Андрея Воробьева, передает корреспондент РИАМО.

На совещании присутствуют представители инициативной группы из Волоколамска, вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, министр экологии региона Александр Коган, министр здравоохранения области Дмитрий Марков, начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, представители Общественной палаты Московской области, руководство компании по обслуживанию полигона.

«Предлагаю такой формат работы: мы сначала послушаем людей, которые живут в Волоколамске, чтобы они высказали свои пожелания и требования. Затем Габдрахманов доложит ситуацию. Потом выступлю я и сообщу о решениях, которые мы предлагаем. Люди возмущены, связано это со справедливыми требованиями обеспечить экологическую безопасность. Запах всех беспокоит и сводит с ума. Наша задача - выработать алгоритм действий», - сказал Воробьев, открывая совещание.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

Ранее Дмитрий Марков рассказал, что в больницу в Волоколамске обратились 57 детей с жалобами на тошноту и недомогание. Они были осмотрены, из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.