На Трубной улице в Москве обрушилась крыша дома 31 на площади 80 «квадратов». Засыпало несколько машин. Сейчас экстренные службы ищут возможных пострадавших. Здание административное, на реконструкции.
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На Трубной улице в Москве обрушилась крыша дома 31 на площади 80 «квадратов». Засыпало несколько машин. Сейчас экстренные службы ищут возможных пострадавших. Здание административное, на реконструкции.
Видео Телеканал «360»
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