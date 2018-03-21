РИАМО - 21 мар. Спасатели работают на месте обрушения выселенного здания на улице Трубной в столице, сообщил РИАМО в среду сотрудник ЦУКС ГУ МЧС РФ по Москве.

«По нашим данным, на Трубной произошло обрушение выселенного здания. Работают МЧС. О пострадавших информацией не располагаем», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что на Трубной улице обрушилась крыша дома 31 на площади 80 «квадратов». Засыпало несколько машин. Сейчас экстренные службы ищут возможных пострадавших. Здание административное, на реконструкции.

Первые кадры рухнувшего дома в центре Москвы>>