РИАМО - 21 мар. В среду в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ прошел круглый стол по вопросам профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними и совершенных в отношении них, а также эффективности взаимодействия правоохранителей с органами, осуществляющими профилактику безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия, сообщается на сайте ведомства.

«Руководитель следственного управления Сергей Вазюлин отметил, что вопросы профилактики детской преступности являются одним из приоритетных направлений деятельности Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России и полноценный эффект превентивного воздействия на рост детской преступности может быть достигнут только комплексным выявлением и устранением всех причин и условий, способствовавших совершению правонарушений во всех связанных с ним сферах общественных отношений», - говорится в сообщении.

В ходе круглого стола с докладом выступила старший инспектор отдела процессуального контроля Анна Старжинская, которая обратила внимание на то, что полноценный эффект превентивных профилактических мероприятий может быть достигнут при условии, если каждым представителем органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних будут своевременно приниматься адекватные меры реагирования.

О состоянии детского травматизма на объектах Московской железной дороги в 2017 году и первом квартале 2018 года доложила замначальника службы охраны труда и промышленной безопасности МЖД Ольга Запольская.

В свою очередь педагог-организатор ГБПОУ «Колледж связи №54» Елена Коренкова обратила внимание на типичные ошибки при организации профилактики железнодорожного травматизма, поделилась положительным опытом работы в данной сфере.

По вопросам взаимодействия субъектов системы профилактики по предупреждению беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на железнодорожном транспорте положительным опытом поделилась начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Мытищи Светлана Фильченкова.

Советник городского экспертно-консультативного совета родителей при департаменте образования Москвы Ольга Галузина отметила участие родителей в профилактике травматизма и безнадзорности несовершеннолетних.

Кроме того, на круглом столе выступил настоятель Никольского храма микрорайона Красногорье Московской области, священник Павел Островский, который поделился опытом работы с подростками в сфере соцсетей, а также указал на необходимость блокировки аккаунтов, пропагандирующих деструктивное поведение среди молодежи, и привлечения их владельцев к ответственности.

В свою очередь, председатель Епархиального отдела по делам молодежи, благочинный Чеховского церковного округа, священник Константин Александров высказал мнение, что профилактическую работу в образовательных учреждениях необходимо проводить с привлечением представителей РПЦ. Также он подчеркнул необходимость работы с детьми дошкольного возраста.