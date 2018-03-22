РИАМО - 22 мар. В Московском областном театре драмы и комедии в четверг в Ногинске в рамках абонемента №4 Московской областной филармонии выступит оркестр «Инструментальная капелла» с программой «Два друга, изменившие мир», сообщается на сайте филармонии региона.

«22 марта в программе «Два друга, изменившие мир» оркестр «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко исполнит музыку великих венских классиков Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта. Начало концерта в 19:00», - говорится в сообщении.

В программе выступит солистка Московской областной филармонии, заслуженная артистка Республики Дагестан Алина Яровая (сопрано).