РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. В среду в микрорайоне Железнодорожный Балашихи управляющая компания заварила окно в подвале дома, внутри оказались запертыми кошки, сообщила «РИАМО в Балашихе» жительница дома Олеся Крохина.

«В нашем доме на улице Юбилейной управляющая компания «Жилкомсоюз» уже второй раз заваривает решетку на окне в подвал, где живут кошки. Сначала это произошло 12 марта. Я обратилась к ним с просьбой освободить животных, и решетку подпилили. А теперь опять заварили, и кошки снова оказались замурованы внутри», – сказала Крохина.

Жителям дома опять пришлось жаловаться в управляющую компанию, и вечером в решетке сделали отверстие, чтобы животные могли выйти. В общей сложности кошки почти сутки просидели взаперти.

Как сообщили «РИАМО в Балашихе» в управляющей компании, сотрудникам было дано указание заварить окна в подвал из соображений безопасности. Бороться с кошками никто не собирался.