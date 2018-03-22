РИАМО - 22 мар. Главгосстройнадзор Подмосковья проведет в четверг вебинар по порядку подачи документов в электронном виде для включения в реестр пострадавших граждан, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Главное управление государственного строительного надзора Московской области 22 марта в 16:00 проведет онлайн вебинар по вопросу отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, к числу пострадавших и включение их в реестр пострадавших граждан», - говорится в сообщении.

Участникам вебинара разъяснят порядок подачи документов в электронном виде через региональный портал госуслуг, основания для обращения и сроки предоставления услуги.

Сотрудники Главгосстройнадзора региона ответят на вопросы участников вебинара. Для регистрации на мероприятие необходимо последовать по ссылке: http://webinar.mosreg.ru/mira/s/VTmhzp.