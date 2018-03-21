РИАМО - 21 мар. Во время весенней призывной кампании в столице одной из основных задач станет обеспечение здоровья призывников, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Итоги осенней призывной кампании 2017 года и задачи по призыву на весну 2018 года обсудили в ходе расширенного заседания призывной комиссии Москвы под председательством заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Леонида Печатникова. В заседании приняли участие военные комиссары, представители префектур административных округов города, члены призывных комиссий города Москвы, врачи и другие.

«По итогам обсуждений было особо отмечено, что одной из основных задач весенней призывной кампании 2018 года является обеспечение качественного медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, целью которого должно быть недопущение направления в войска больных или не годных по состоянию здоровья призывников, молодых людей, не имеющих отметок о вакцинации», — говорится в сообщении.

Дополнительно будет организована вакцинация от таких заболеваний, как менингококковая инфекция, пневмококковая инфекция, ветряная оспа и так далее. Предполагается принять исчерпывающие меры к розыску уклонистов, в том числе направить материалы в следственные органы в отношении граждан, уклонившихся от осеннего призыва 2017 года.

Как уточняется в сообщении, по итогам осеннего призыва 2017 года через призывные комиссии Москвы прошло более 42 тысяч граждан, из которых 34 тысячи были признаны годными к военной службе либо годными к военной службе с незначительными ограничениями. Всего в войска было направлено более 6,2 тысячи москвичей призывного возраста. Традиционно большая часть московских призывников проходит службу в воинских частях и учреждениях, дислоцирующихся на территории ЦФО.

На весенний призыв 2018 года призывными комиссиями вынесены заключения о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу в отношении 10 граждан.

В целях военно-профессиональной ориентации правительством Москвы был организован цикл встреч обучающихся образовательных организаций с представителями Военного комиссариата столицы и военных образовательных организаций высшего профессионального образования министерства обороны РФ. Департамент культуры города также проводил мероприятия воспитательной и культурно-массовой работы. Так, на сборном пункте в ходе осенней кампании для призывников было организовано 78 концертных программ.

«Эта работа будет продолжена и в 2018 году. Так, 21 апреля на базе войсковой части 61899 (поселок Мосрентген) пройдет социально-патриотическая акция «День призывника в городе Москве», 6 мая состоится традиционный парад кадет города Москвы «Не прервется связь поколений», посвященный Победе в Великой Отечественной войне», — добавляется в сообщении.

В апреле также будут организованы спартакиады в административных округах по допризывной подготовке.