РИАМО - 21 мар. Собственника земель сельскохозяйственного назначения в подмосковном Чехове оштрафовали на 200 тысяч рублей за невыполнение требований по защите участка, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ведомство поступили материалы из администрации Чехова в отношении ООО «Ходаево», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,1 гектара, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ. В результате проверки установлен факт нарушения земельного законодательства, выразившийся в невыполнении обязательных мероприятий по улучшению, защите земель, охране почв от ветровой, водной эрозии.

«Земельный участок не используется для сельскохозяйственного производства, зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится», — говорится в сообщении.

В марте 2018 года ООО «Ходаево» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.