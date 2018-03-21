РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 мар. Администрация подмосковного Дзержинского выделила восемь квартир нуждающимся в жилье семьям, сообщил в среду на заседании совета депутатов заместитель главы администрации Василий Сидоренко.

«В 2017 году мы улучшили жилищные условия восьми семей. Две из них проживали в аварийных домах», - сказал Сидоренко.

Он отметил, что по договору найма администрация предоставила 27 помещений в 2017 году. Из них восемь – сотрудникам школ, 12 – сотрудникам городской Дзержинской больницы, и одному сотруднику администрации города. Кроме того, было приватизировано 67 помещений - 51 квартира, 13 комнат и три комнаты в общежитии.

Сидоренко добавил, что в рамках поддержки малого предпринимательства был заключен договор аренды нежилого помещения по адресу: улица Академика Жукова, дом №41. Также он предложил принять в муниципальную собственность детскую площадку во дворе дома №12 на Угрешской улице. Депутаты одобрили данное решение.