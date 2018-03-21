РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 мар. Более 1,6 тысяч детей отдохнули в 2017 в учреждениях Дзержинского, сообщила в среду на заседании совета депутатов начальник управления развития образования и отраслей социальной сферы администарции Надежда Удельнова.

В среду в культурно-эстетическом центре Дзержинского прошло заседание городского совета депутатов.

«Всего в 2017 году 1 641 ребенок отдохнул летом в учреждениях Дзержинского. Также 33 ребенка отдыхали в лагере в Крыму», – сказала Удельнова.

Она добавила, что за счет средств областного бюджета в 2017 году летом отдохнули 76 детей. Еще 460 детей провели летний досуг на детских площадках по месту жительства.

«Удается организовать отдых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Их появляется все больше, мы стараемся летом их вывозить (на отдых – ред.). В 2018 году мы постараемся побольше вывозить детей, так как меня волнуют дети, которые летом остаются в свободном графике», – заключила Удельнова.