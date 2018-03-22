РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 мар. В филиале Музея Победы в Красногорске в четверг откроется выставка «Уроки антифашизма», на которой представят личные вещи и предметы быта преподавателей и курсантов Центральной антифашистской школы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Выставка «Уроки антифашизма» посвящена 75-летию Центральной антифашистской школы, программа которой была нацелена на воспитание антифашистов из числа бывших военнослужащих армии противника. Выпускники школы для пропаганды антифашистского движения направлялись в производственные лагеря, в лагеря-распределители, находившиеся в прифронтовой полосе, а самые доверенные – на фронт.

«Среди экспонатов – предметы быта, личные вещи, фотографии и документы начальника школы Парфенова и преподавателей семи иностранных секторов, сетка распределения учебных часов, а также тетради и конспекты курсантов школы, их графические и живописные работы, поделки и подарки кураторам, атрибуты фронтовой деятельности выпускников школы и составленные ими агитационные листовки», – говорится в сообщении.

Все экспонаты будут представлены в музее впервые.

Через лагерь военнопленных, расположенный в Красногорске, прошли более 50 тысяч фашистских солдат и офицеров. В 1943 году в здании, где сейчас расположен музей, начала работу школа, в которой убежденных нацистов «перековывали» в антифашистов, кардинально меняли их мировоззрение. Курсантам преподавали ряд дисциплин, в том числе основы марксизма-ленинизма.

Выставку планируют открыть 22 марта в 15:30. Филиал Музея Победы находится по адресу: Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 15.