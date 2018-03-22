РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Жители подмосковного Подольска в четверг смогут задать вопросы, касающиеся дорожного хозяйства и транспорта, заместителю главы администрации по дорожному комплексу Анатолию Гребенюку, сообщается на сайте администрации округа.

В соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком, 22 марта с 10:00 в приемной правительства Московской области, министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, администрациях муниципальных образований состоится областной тематический прием граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта.

«В администрации городского округа Подольск прием граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта 22 марта с 10:00 до 16:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00) проведет заместитель главы администрации по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк в кабинете №362. Телефон: 8(496)769-95-55», – говорится в сообщении.

Также в данный период времени жители Подольска смогут задать вопросы и председателю комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации горокруга Алексею Бекетову. Прием будет проходить в кабинете №342. Телефон: 8(496)752-66-70.

Помимо этого, прием будет проводить и руководитель общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске Олег Антонов в администрации округа (вход со стороны концертного зала) по адресу: улица Кирова, дом №4.