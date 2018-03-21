РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 мар. Депутаты подмосковного Дзержинского утвердили бюджет городского округа на 2018 год, в том числе расходную часть в размере более 1,8 миллиарда рублей, сообщил председатель совета депутатов Сергей Дубин.

«Расходная часть бюджета городского округа Дзержинский на 2018 год составляет 1,8 миллиарда рублей. По состоянию на 20 марта, исполнено 273,9 миллиона рублей», – сказал Дубин.

Он отметил, что доходная часть бюджета Дзержинского на 2018 год составляет 1,7 миллиарда рублей. В том числе, сюда входят собственные доходы в размере 991,8 миллиона рублей, и межбюджетные трансферты – 782,9 миллиона рублей.

«Расходная часть бюджета уменьшена на 14,2 миллиона рублей по бюджетным трансфертам. Основные расходы пойдут на благоустройство подъездов», – пояснил Дубин.