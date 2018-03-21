РИАМО - 21 мар. ООО «Барыши-3» в подмосковном Можайске оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что земельные участки компании, предназначенные для ведения сельского хозяйства, заросли сорняками и другой растительностью, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее в ведомство поступили материалы от местных властей в отношении ООО «Барыши-3», собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 145,6 гектара, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ.

«В результате проверки материалов установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель, выразившийся в непроведении агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий», — говорится в сообщении.

Земельные участки компании не использовались для сельскохозяйственного производства, заросли сорной (марь белая, тысячелистник обыкновенный, полынь, пырей) и древесно-кустарниковой (лещина обыкновенная) растительностью, не огорожены, доступ к ним не был ограничен. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, не представлены.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, ООО «Барыши-3» привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей.