РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мар. Заместитель руководителя администрации Королева Владимир Шабалдас в четверг ответит на вопросы жителей по ЖКХ в прямом эфире, он начнется в 20:45, сообщается на сайте городского координационного совета.

Эфир пройдет на телеканале «Королев-ТВ».

«22 марта на телеканале «Королев-ТВ» смотрите выпуск программы «Вечерком» с участием заместителя руководителя администрации Владимира Шабалдаса. В прямом эфире он ответит на вопросы жителей, касающиеся городского жилищно-коммунального хозяйства. Присоединяйтесь, эфир начнется в 20:45», – говорится в сообщении.

Актуальные вопросы можно задать по телефонам прямого эфира: 8(495)512-96-00, 512-72-78 и по электронной почте: news@korolev-tv.ru.