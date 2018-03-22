РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Игротека для детей пройдет в четверг в культурном центре поселка Красково Люберец, для ребят подготовили головоломки, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Двадцать второго марта в 17:00 в Красковском культурном центре состоится «Веселая игротека». Вас ждут настольные игры и головоломки», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: городской округ Люберцы, Красково, улица Лорха, дом №2. Для участия в играх приглашаются дети старше трех лет, вход свободный.