РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 21 мар. С 31 марта по 1 апреля в подмосковных Котельниках впервые пройдет первенство города по художественной гимнастике, в нем примут участие более 350 спортсменов из Подмосковья и других регионов России, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 31 марта по 1 апреля впервые пройдет первенство города Котельники по художественной гимнастике. Ожидается, что в соревнованиях примут участие свыше 350 спортсменов. Они состоятся на базе ФОК «Новое поколение – Вишняки»», – сказал директор спорткомплекса «Котельники» Андрей Ковалевский.

Он добавил, что проведение подобного мероприятия очень престижно для горокруга.

«Уверен, что первенство откроет новые возможности для развития художественной гимнастики на территории муниципалитета. Тем более, что на соревнованиях участники будут выполнять нормативы и получать разряды», – подчеркнул Ковалевский.

По его словам, в городском первенстве примут участие воспитанники спортшкол не только Московской области, но и регионов России. В частности, заявки поступили от Сергиева Посада, Мытищ, Апрелевки, Краснознаменска, Химок, Яхромы, Саранска, Москвы, Казани, Смоленской области, Тольятти и других городов. На соревнования приедут гимнастки в возрасте от 5 до 15 лет. Они будут выступать как в групповых упражнениях, так и в индивидуальной программе с предметами и без них.

«Городской округ Котельники представят 15 гимнасток в личной программе. Хочу отметить, что в этом году в городе будут продемонстрированы и групповые упражнения», – пояснил Ковалевский.

Всего в городском округе художественной гимнастикой занимается более 70 девочек в возрасте от 3 до 13 лет. Занятия проходят на базе ДЮСШ «Котельники» и в центре художественной гимнастики «Виват». Эти учреждения выступили организаторами соревнований.