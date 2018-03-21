РИАМО - 21 мар. Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма поддержал федеральный законопроект о внесении изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Проектом закона предлагается предоставить арендаторам, вложившим средства в сохранение объекта культурного наследия, право преимущественного выкупа при продаже их из государственной или муниципальной собственности», - говорится в сообщении.

Как отметил председатель комитета Олег Рожнов, чем более удобными будут механизмы для арендаторов, тем больше удастся сохранить объектов культурного наследия.

«В 2013 году в Московской области мы подготовили механизм льготной аренды усадеб – «рубль за метр». Тогда мы говорили, что если добропорядочный арендатор хорошо отреставрирует объект и будет использовать его на благо людей, то нужно рассмотреть механизм продажи усадьбы именно ему», - добавил Рожнов.

Он напомнил, что программа «рубль за метр» действует с 2013 года. Частные инвесторы могут заключить договор льготной аренды на 49 лет аварийной усадьбы, если в срок выполнят все реставрационные работы. На реставрацию передано 35 усадеб.

«В Мособлдуме мы проводили круглый стол на тему совершенствования механизмов приведения памятников в надлежащее состояние. Один из вариантов, предложенный самими арендаторами, это рассмотреть возможность продажи объектов. Если объект будет в собственности, по нему легче привлечь кредитные деньги. Когда арендаторы будут знать, что у них есть преимущество при выкупе памятника, конечно, это поднимет их интерес», - уточнил парламентарий.

Кроме того, Рожнов добавил, что программа «рубль за метр» показала свою эффективность, некоторые усадьбы уже отреставрированы, часть находится в высокой степени готовности.

«Но при этом процесс активного интереса снижается. Не так много предпринимателей готовы вкладываться в социальноориентированный бизнес, тем более что это требует больших затрат, а отдача будет не быстрой. Если данный проект закона будет принят, это простимулирует арендаторов», - заключил Рожнов.