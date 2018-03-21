РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 мар. Проблему с запахами от предприятия по производству пищевых ингредиентов и добавок «Союзснаб» в Красногорске может решить герметизация производства, сообщил «РИАМО в Красногорске» заместитель главы администрации городского округа Ростислав Мурзагулов.

Жители Красногорска давно жалуются на резкие запахи, разносящиеся по городу от предприятия. Очередное совещание, посвященное этой проблеме, состоялось в администрации в среду. В нем приняли участие представители администрации Красногорска, прокуратуры, группы компаний «Союзснаб», госинспекции в области охраны окружающей среды Московской области и инициативная группа жителей Красногорска.

«Думаю, с герметизацией ароматического производства проблема уйдет, если запах какой-то останется, то не тот химический, который больше всего раздражает жителей, а натурального шоколада, карамели, сгущенного молока. Администрация предоставила предприятию земельный участок для строительства герметичного корпуса, в мае будут понятны четкие сроки строительства», – сказал Мурзагулов.

Он пояснил, что создана рабочая группа, в которую вошли представители администрации, «Союзснаба» и жителей города. Независимые эксперты периодически проводят мониторинг воздуха на территории предприятия и в ближайших к нему микрорайонах. Последняя экспертиза была в январе, превышения содержания вредных примесей не зафиксировано. Однако отсутствие вредных примесей не означает отсутствие запаха.

«Проблема с запахами от предприятия существует, и компания «Союзснаб» не отказывается инвестировать в ее решение», – сказал Мурзагулов.

По данным представителя предприятия, за последние два года на фильтры и мероприятия по снижению выброса запахов «Союзснаб» потратил порядка 10 миллионов рублей.