РИАМО - 21 мар. Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жительниц, которые обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество с квартирами, дело направлено для рассмотрения в суд, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
По версии следствия, злоумышленницы, действуя совместно с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2013-2017 годах, используя подложные документы, мошенническим путем завладели шестью квартирами в подмосковном городе Раменское.
«В настоящее время уголовное дело направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.
В ходе расследования выяснилось, что в регистрационные органы представлялись фиктивные свидетельства о праве на наследство по закону, договоры дарения, на основании которых недвижимость оформлялась на подставных лиц. Впоследствии пять квартир были проданы уже добросовестным приобретателям. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 11 миллионов рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии