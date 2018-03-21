РИАМО - 21 мар. Раменская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жительниц, которые обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество с квартирами, дело направлено для рассмотрения в суд, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По версии следствия, злоумышленницы, действуя совместно с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в 2013-2017 годах, используя подложные документы, мошенническим путем завладели шестью квартирами в подмосковном городе Раменское.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что в регистрационные органы представлялись фиктивные свидетельства о праве на наследство по закону, договоры дарения, на основании которых недвижимость оформлялась на подставных лиц. Впоследствии пять квартир были проданы уже добросовестным приобретателям. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 11 миллионов рублей.