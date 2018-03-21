РИАМО - 21 мар. Столичных автомобилистов предупредили о том, что доступ к платным парковкам во Всеволожском переулке ограничили из-за строительства дома, сообщается на сайте московского паркинга.

«Движение на участке переулка от владения 5 до дома 9/9 по улице Пречистенке осуществляется частично по одной полосе, ограничение будет действовать до 15 августа круглосуточно. Отметим, что на этом участке расположены восемь парковочных мест и четыре места для инвалидов, доступ к которым также может быть ограничен», — говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты с учетом изменений и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.

Ограничения введены из-за строительства дома.