РИАМО – 21 мар. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником Навруз, сообщает в среду Газета.ru.

«Пришедший из глубины веков этот замечательный праздник является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов нашей страны и знаменует весеннее обновление природы, очищение души и начало новой жизни», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также пожелал отмечающим Навруз успехов, семейного благополучия и богатого урожая.

Навруз - праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов, он отмечается 21 марта. Навруз отмечают во многих зарубежных странах – Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках – Татарстане, Башкортостане, Дагестане.