РИАМО - 21 мар. В среду в Подмосковье в рамках досрочного периода ЕГЭ-2018 прошли экзамены по информатике и географии, для участников ЕГЭ были подготовлены два пункта проведения экзаменов в Балашихе и Мытищах, экзамены прошли без нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Экзамены на территории Московской области прошли в штатном режиме, с соблюдением условий, обеспечивающих открытость, объективность и прозрачность», - говорится в сообщении.

За ходом проведения экзаменов в ППЭ следили шесть общественных наблюдателей, еще четыре осуществляли онлайн-контроль в Ситуационном центре Московской области.

«Долгий экзамен – по информатике, он состоял из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На сдачу этого предмета отводилось почти четыре часа. Ребятам, которые сдавали географию, предоставлялось три часа для сдачи ЕГЭ, работа также состояла из двух частей, включающих в себя 34 задания», - отмечается в материале.

Свои результаты ребята узнают не позднее 3 апреля 2018 года.

Теперь подмосковные участники ЕГЭ готовятся к следующему экзамену – ЕГЭ досрочного периода по русскому языку, который пройдет 23 марта.

Досрочный период ЕГЭ в Московской области пройдет с 21 марта по 11 апреля, экзамены сдадут около 1,9 тысячи человек – выпускники прошлых лет и текущего года, студенты колледжей и техникумов, не завершившие образование в прошлые годы. Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля.