РИАМО - 21 мар. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции основного корпуса ФГБУ «Центр реабилитации» управления делами президента РФ, расположенного в Одинцовском районе Подмосковья, который больше известен как санаторий имени Герцена, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Санаторий признан одним из лучших медицинских учреждений России в области лечения и медицинской реабилитации. Он предназначен для обеспечения завершенного цикла специализированной и высокотехнологической медпомощи наиболее сложной категории пациентов с комплексными и сочетанными патологическими синдромами ограничения жизнедеятельности.

«Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция основного корпуса санатория – пятиэтажного здания стационара с подвалом, цокольным и техническим этажами и четырехэтажной пристройкой-пищеблоком общей площадью 23,055 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Кроме того, в состав объектов, подлежащих реконструкции и благоустройству, входят кислородная станция, две видовые площадки с лестницами, терренкур для лечебной ходьбы, очистные сооружения и проходные, пешеходные дорожки, проезды и автомобильные парковки.

Планируется, что реконструкция продлится около 18 месяцев и будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.