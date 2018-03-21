РИАМО - 21 мар. На сайте комитета по ценам и тарифам Московской области обновили онлайн-калькулятор стоимости подключения к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Изменения законодательства в сфере электроэнергетики своевременно учитываются в калькуляторе технологического присоединения к электрическим сетям. Калькуляторы, разработанные в комитете ранее, за время размещения на портале Московской области доказали свою актуальность», — сказала председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

Она добавила, что круг пользователей постоянно расширяется, в него входят и заявители, и сетевые организации.

Онлайн-калькулятор размещен на сайте комитета по ценам и тарифам Подмосковья в разделе «Калькулятор стоимости подключения». Механизм позволяет заявителю рассчитать ориентировочную стоимость присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области.

Как напоминается в сообщении, с 2015 года комитет по ценам и тарифам Московской области устанавливает для всех территориальных сетевых организаций Подмосковья на едином уровне ставки платы за единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства.

В связи с этим стоимость строительно-монтажных работ одинакова в любом районе Московской области и известна для любой сетевой организации региона, что дает возможность инвесторам рассчитать стоимость технологического присоединения в каждой точке Подмосковья.