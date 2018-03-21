РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Сотрудники полиции Подольска задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в краже 9 тысяч рублей из чужой сумки, злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Он сообщил, что неизвестный в одной из аудиторий образовательного учреждения на улице Красная похитил из его сумки 9 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 21-летний местный житель. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража»», – говорится в сообщении.

Подозреваемый дал подписку о невыезде. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.