РИАМО - 21 мар. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в среду расцвели первые подснежники, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Это первые подснежники в Москве в 2018 году. Их обнаружили в Теневом саду возле главного входа. В 2017 году подснежники появились в саду 20 февраля, в 2016 — 13 февраля, в 2015 — 24 февраля, а в 2014 — аж 13 января из-за резкого потепления в столице. Тогда был установлен абсолютный исторический рекорд аномально раннего цветения этого растения», - говорится в сообщении.

В марте 2017 года единственный в России официальный питомник подснежников «Первоцвет» в Сочи подарил «Аптекарскому огороду» более 1,5 тысяч подснежников, спасенных из-под бульдозера. Они значительно обогатили и без того масштабную коллекцию первоцветов в саду.

«Нежнейшие подснежники — одни из моих любимых цветов! Из года в год я жду их появления в саду с особым трепетом. Они дарят тепло, надежду, вдохновение. В ближайшее время подснежники также расцветут на участке с папоротниками. Призываем наших дорогих посетителей начать активную фотоохоту и делиться снимками первоцветов в социальных сетях», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

На территории «Аптекарского огорода» произрастает четыре вида подснежников: подснежник Воронова (Кавказ), складчатый (Крым), подснежник Элвеса (восточное Причерноморье) и снежный (Центральная,Восточная, Южная Европа, Кавказ, Закавказье). Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью.

Гости «Аптекарского огорода» смогут наблюдать цветение подснежников вплоть до конца апреля, в середине которого откроются XVIII Весенний фестиваль цветов и сезонный магазин растений и декора Plantarum на свежем воздухе.