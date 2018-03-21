РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 мар. Создание второго выезда из подмосковного Дзержинского является приоритетной задачей для городских властей, также важно обеспечить жителей чистой водой, сообщил в среду глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

В среду в культурно-эстетическом центре Дзержинского прошло заседание городского совета депутатов.

«У нас пять важных задач на 2018 год. Приоритетной из них является строительство второго выезда из города. С 24 по 30 марта закрываются три станции метро, все поедут к нам. Мы признали, что строительство второго выезда – необходимость», – сказал Панаморенко.

По его словам, основными вопросами также являются уход администрации от управления жилыми домами, благоустройство Томилинского лесопарка и строительство Ледового дворца с парком. Другими важными задачами он назвал обеспечение жителей чистой водой, ввод в эксплуатацию школы №7 и детского сада №10.