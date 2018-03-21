РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подозрительной сумке, которую обнаружили в среду в общественном транспорте в Подольске, специалисты не нашли ничего опасного, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В среду около 18:00 на Красногвардейском бульваре в троллейбусе нашли подозрительную сумку. Всех пассажиров высадили, дорогу перекрыли. Также на место были вызваны полиция и кинологи.

«Тревога оказалась ложной, ничего опасного не нашли», – сказал представитель пресс-службы.

По его словам, транспорт начал ходить в обычном режиме.