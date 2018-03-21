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Общество

Что делать, если в вашем районе объявили карантин по бешенству

Куда обращаться жителям Подмосковья и Москвы, и как обезопасить себя и своего питомца, читайте в материале РИАМО.
© Лыткаринское информагентство
1

Что означает карантин

© flickr.com,Eric Walli

Если на территории населенного пункта выявлен случай заражения бешенством, то главный государственный ветеринарный инспектор должен немедленно принять меры по изоляции и контролю неблагоприятного участка.

Если в районе или муниципалитете вводится карантин, это значит, что на повседневную жизнь накладывается ряд ограничений и особых мероприятий.

  • Выставки собак, кошек и других животных отменяются или переносятся, то же самое касается выводок и натаски собак;
  • Нежелательно приобретать питомцев в опасный период, лучше подождать пару месяцев после окончания карантина; официально продать котенка или щенка, другое домашнее животное в период карантина не получится;
  • Вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта запрещается; если вы планируете покинуть город, придется собрать ряд ветеринарных справок, подтверждающих здоровье вашего животного.

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2

Нужно ли делать прививку

© РИАМО, Анастасия Осипова

Если в районе вводится карантин, то вакцинацию должны пройти все домашние животные.

При этом, вне зависимости от того, введен карантин или нет, обязательной вакцинации от бешенства подлежат животные, которые в дальнейшем будут:

  • Участвовать в выставках или соревнованиях
  • Участвовать в племенном разведении
  • Посещать места массового скопления людей
  • Которых будут перевозить на общественном транспорте
  • Пересекать границу страны
  • Участвовать в охоте или рыбалке (здесь вообще повышенный риск, так как домашний питомец контактирует с дикими животными)
  • Находиться в приюте или гостинице для животных

Таким образом, прививку нужно делать практически любому домашнему животному.

«Вакцины от бешенства есть в каждом населенном пункте в любом медпункте, поэтому лучше не рисковать и сделать прививку», - советует ветеринар Кристина Романова.

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3

Куда обратиться

© РИАМО, Анастасия Осипова

В любом случае, стоит сделать прививку и сдать анализы на бешенство, чтобы обезопасить своего питомца и окружающих.

Для этого жители Московской области могут обратиться:

  • в территориальные подразделения Главного управления ветеринарии Московской области (ГУВ МО) – на станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ), которые есть в каждом муниципалитете. Адреса и контакты можно найти здесь;
  • в Московскую областную ветеринарную лабораторию (ГБУВ МО Мосветлаборатория) (Воскресенский район) по телефону: +7 (496) 445-36-15 или vetobllab@mail.ru, также можно оформить заявку на выезд специалиста через форму электронной записи;
  • в Московскую областную ветеринарно-санитарную станцию (ГУВ МО «МособлВСС») в г. Люберцы по телефону: 8 (495) 565-40-40, guvmo@mail.ru.

Жители Москвы могут обратиться:

  • в подразделения ГБУ «Московское объединение ветеринарии», где проводится бесплатная вакцинация от бешенства, а также можно вызвать ветеринара на дом круглосуточно. Узнать контакты ветеринарных станций в своем округе можно здесь. Общий телефон: +7(495)633-78-25;
  • на Мосветстанцию по телефонам: +7(495)612-12-12, +7(495)612-74-21

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4

Меры профилактики

© РИАМО, Николай Корешков

Если в районе ввели карантин, это не значит, что выводить домашнее животное на прогулку запрещено. По словам врача ветеринара Кристины Романовой, необходимо соблюдать ряд мер профилактики.

  • выгул собак в период карантина возможен только на поводке (даже для декоративных маленьких собачек);
  • выбирайте для прогулок места, где нет большого скопления людей, при этом отправляться в лес или парк не стоит, ведь там можно встретить диких животных;
  • кошек, даже привитых, лучше не выпускать из дома на протяжении всего карантина;
  • возбудитель инфекции может передаваться животным не только через укусы и слюну, поэтому ограничьте контакт питомца с обувью, чаще мойте пол дома с дезинфицирующими средствами;
  • не допускайте совместного выгула собак, старайтесь избегать контактов с другими животными;
  • если вы заранее не сделали прививку, и на вас напало животное – немедленно обратитесь к врачу. Место укуса необходимо промыть большим количеством воды с мылом, обработать перекисью водорода и отправиться в медпункт.

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5

Когда требуется изоляция животного

© flickr.com, Jo & Joey

Если питомец получил укус, даже при отсутствии воспаления и проявления явных симптомов инфицирования нужно обратиться к врачу, а животное показать ветеринару – специалист решит, нужно ли помещать его в карантин.

  • Прием животного на карантин и выдача его владельцу по окончании изоляции производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность владельца.
  • Если животное оказалось здоровым, то его вернут вам с условием изолированного содержания на протяжении месяца, то есть гулять в общественных местах, допускать контакт с другими животными или людьми категорически запрещено.
  • Вместе с питомцем вам должны выдать справку о том, что животное было привито против бешенства.
  • Нанесшие укусы людям или животным собаки, кошки и другие животные могут выглядеть здоровыми, однако они все равно подлежат обязательному ветеринарному освидетельствованию на ветстанции по месту жительства и карантинированию под наблюдением специалистов в течении 10 суток.
  • Основанием для принятия животного на карантин является направление, оформленное подразделениями ГУВ Московской области, Мосветобъединения или травмпунктом, а также заявления лица, доставившего животное на карантин.
  • Если вы привезли животное на личном транспорте, то рекомендуется провести дезинфекцию транспортного средства.
Надежда Бабушкина
БешенствоПодмосковьеМоскваЖивотные
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