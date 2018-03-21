Что делать, если в вашем районе объявили карантин по бешенству

Что означает карантин
Если на территории населенного пункта выявлен случай заражения бешенством, то главный государственный ветеринарный инспектор должен немедленно принять меры по изоляции и контролю неблагоприятного участка.
Если в районе или муниципалитете вводится карантин, это значит, что на повседневную жизнь накладывается ряд ограничений и особых мероприятий.
- Выставки собак, кошек и других животных отменяются или переносятся, то же самое касается выводок и натаски собак;
- Нежелательно приобретать питомцев в опасный период, лучше подождать пару месяцев после окончания карантина; официально продать котенка или щенка, другое домашнее животное в период карантина не получится;
- Вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта запрещается; если вы планируете покинуть город, придется собрать ряд ветеринарных справок, подтверждающих здоровье вашего животного.
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Нужно ли делать прививку
Если в районе вводится карантин, то вакцинацию должны пройти все домашние животные.
При этом, вне зависимости от того, введен карантин или нет, обязательной вакцинации от бешенства подлежат животные, которые в дальнейшем будут:
- Участвовать в выставках или соревнованиях
- Участвовать в племенном разведении
- Посещать места массового скопления людей
- Которых будут перевозить на общественном транспорте
- Пересекать границу страны
- Участвовать в охоте или рыбалке (здесь вообще повышенный риск, так как домашний питомец контактирует с дикими животными)
- Находиться в приюте или гостинице для животных
Таким образом, прививку нужно делать практически любому домашнему животному.
«Вакцины от бешенства есть в каждом населенном пункте в любом медпункте, поэтому лучше не рисковать и сделать прививку», - советует ветеринар Кристина Романова.
Куда обратиться
В любом случае, стоит сделать прививку и сдать анализы на бешенство, чтобы обезопасить своего питомца и окружающих.
Для этого жители Московской области могут обратиться:
- в территориальные подразделения Главного управления ветеринарии Московской области (ГУВ МО) – на станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ), которые есть в каждом муниципалитете. Адреса и контакты можно найти здесь;
- в Московскую областную ветеринарную лабораторию (ГБУВ МО Мосветлаборатория) (Воскресенский район) по телефону: +7 (496) 445-36-15 или vetobllab@mail.ru, также можно оформить заявку на выезд специалиста через форму электронной записи;
- в Московскую областную ветеринарно-санитарную станцию (ГУВ МО «МособлВСС») в г. Люберцы по телефону: 8 (495) 565-40-40, guvmo@mail.ru.
Жители Москвы могут обратиться:
- в подразделения ГБУ «Московское объединение ветеринарии», где проводится бесплатная вакцинация от бешенства, а также можно вызвать ветеринара на дом круглосуточно. Узнать контакты ветеринарных станций в своем округе можно здесь. Общий телефон: +7(495)633-78-25;
- на Мосветстанцию по телефонам: +7(495)612-12-12, +7(495)612-74-21
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Меры профилактики
Если в районе ввели карантин, это не значит, что выводить домашнее животное на прогулку запрещено. По словам врача ветеринара Кристины Романовой, необходимо соблюдать ряд мер профилактики.
- выгул собак в период карантина возможен только на поводке (даже для декоративных маленьких собачек);
- выбирайте для прогулок места, где нет большого скопления людей, при этом отправляться в лес или парк не стоит, ведь там можно встретить диких животных;
- кошек, даже привитых, лучше не выпускать из дома на протяжении всего карантина;
- возбудитель инфекции может передаваться животным не только через укусы и слюну, поэтому ограничьте контакт питомца с обувью, чаще мойте пол дома с дезинфицирующими средствами;
- не допускайте совместного выгула собак, старайтесь избегать контактов с другими животными;
- если вы заранее не сделали прививку, и на вас напало животное – немедленно обратитесь к врачу. Место укуса необходимо промыть большим количеством воды с мылом, обработать перекисью водорода и отправиться в медпункт.
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Когда требуется изоляция животного
Если питомец получил укус, даже при отсутствии воспаления и проявления явных симптомов инфицирования нужно обратиться к врачу, а животное показать ветеринару – специалист решит, нужно ли помещать его в карантин.
- Прием животного на карантин и выдача его владельцу по окончании изоляции производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность владельца.
- Если животное оказалось здоровым, то его вернут вам с условием изолированного содержания на протяжении месяца, то есть гулять в общественных местах, допускать контакт с другими животными или людьми категорически запрещено.
- Вместе с питомцем вам должны выдать справку о том, что животное было привито против бешенства.
- Нанесшие укусы людям или животным собаки, кошки и другие животные могут выглядеть здоровыми, однако они все равно подлежат обязательному ветеринарному освидетельствованию на ветстанции по месту жительства и карантинированию под наблюдением специалистов в течении 10 суток.
- Основанием для принятия животного на карантин является направление, оформленное подразделениями ГУВ Московской области, Мосветобъединения или травмпунктом, а также заявления лица, доставившего животное на карантин.
- Если вы привезли животное на личном транспорте, то рекомендуется провести дезинфекцию транспортного средства.
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