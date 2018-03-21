Что делать, если в вашем районе объявили карантин по бешенству

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Если в районе вводится карантин, то вакцинацию должны пройти все домашние животные.

При этом, вне зависимости от того, введен карантин или нет, обязательной вакцинации от бешенства подлежат животные, которые в дальнейшем будут:

Участвовать в выставках или соревнованиях

Участвовать в племенном разведении

Посещать места массового скопления людей

Которых будут перевозить на общественном транспорте

Пересекать границу страны

Участвовать в охоте или рыбалке (здесь вообще повышенный риск, так как домашний питомец контактирует с дикими животными)

Находиться в приюте или гостинице для животных



Таким образом, прививку нужно делать практически любому домашнему животному.

«Вакцины от бешенства есть в каждом населенном пункте в любом медпункте, поэтому лучше не рисковать и сделать прививку», - советует ветеринар Кристина Романова.

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