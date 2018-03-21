РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Коммунальные бригады продолжают убирать снег с кровель в подмосковных Люберцах, с начала 2018 года они очистили от наледи 91% городских крыш, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Очистка кровель от снега и наледи требуется в 1 215 многоквартирных домах. В настоящее время убрали 91% кровель», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что для данных работ силами управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК сформированы 73 бригады, численностью в 267 сотрудников. Наличие бригад в таком количестве позволяет проводить очистку 160 кровель в день.

«С целью улучшения работы по очистке кровель администрацией проводился мониторинг. По его итогам мы встретились с руководителями управляющих организаций. От жителей, проживающих в домах Люберец и поселка Малаховка, поступало много обращений по вопросам уборки крыш», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в Люберцах управляющие организации отреагировали на жалобы в течение суток.