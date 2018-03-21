РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Инженерная школа №6 в подмосковных Люберцах стала победителем областного конкурса и получит грант в размере 1 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду на сайте министерства образования Московской области были опубликованы результаты областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году. Инженерная школа №6 Люберец стала победителем по направлению: «Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе по робототехнике» из 248 образовательных организаций – участников конкурса.

«По итогам конкурса инженерная школа №6 получит грант в размере 1 миллиона рублей из бюджета Московской области. Средства будут направлены на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, а именно на закупку нового оборудования для классов технологии», – сказал Ружицкий.

По словам директора школы №6 Александра Игнатьева, учебное заведение является уникальной в своем роде образовательной организацией с приоритетным направлением подготовки обучающихся для освоения инженерных специальностей.

«Победа в областном конкурсе укрепляет наши позиции и доказывает, что мы идем верным курсом», – подчеркнул Игнатьев.