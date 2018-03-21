РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 мар. В подмосковном Королеве 24 марта состоится очередной этап соревнований по баскетболу в рамках спартакиады среди команд общеобразовательных учреждений области, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

Зональный этап соревнований по баскетболу среди команд юношей и девушек в рамках спартакиады среди команд муниципальных общеобразовательных организаций Московской области пройдет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса детского стадиона «Вымпел», расположенном по адресу: улица Комитетская, дом №2.

«Этап соревнований по баскетболу состоится 24 марта с 10:00 до 19:00. В мероприятии планируют принять участие более 180 школьников из разных городов Московской области», – говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие команды, представляющие общеобразовательные учреждения Королева, Красноармейска, Лосино-Петровского, Фрязина, Черноголовки, Звездного городка, а также Пушкинского и Щелковского муниципальных районов.