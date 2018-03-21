РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске в среду наградили около 50 победителей городского конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Юные таланты», сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В среду в Подольском выставочном зале состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурса «Юные таланты-2018», который проводится ежегодно на протяжении более 20 лет. Всего на конкурс было представлено около 2 тысяч работ, а участие приняли 750 детей в возрасте от 4 до 17 лет из около 40 учреждений округа.

«В рамках конкурса было отобрано 1 200 работ, которые представили на специальной выставке. Среди них были картины, выполненные в жанрах живопись и графика, а также скульптуры и работы декоративно-прикладного творчества. Работы оценивали профессионалы. Сегодня состоялось торжественное открытие выставки и награждение около 50 победителей, среди них в номинации «Графика-живопись» первое место заняла Наталья Любченко (5 лет), в той же номинации победила Яна Сазонова (9 лет), а также многие другие», – сказала организатор.

Она отметила, что творческий конкурс «Юные таланты-2018» проводится среди юных художников, вокалистов, танцоров и объединяет талантливых детей горокруга в разных творческих жанрах. Художественная выставка в Подольском выставочном зале продлится до 1 апреля.