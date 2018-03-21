РИАМО - 21 мар. Детей из подмосковного Волоколамска не будут эвакуировать, их направят в места отдыха, мероприятия будут планировать по рекомендациям врачей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В СМИ появилась информация о планах губернатора Московской области эвакуировать детей из Волоколамска. Подобных заявлений Андрей Воробьев не делал», — говорится в сообщении.

Воробьев рассказал, что будут предусмотрены все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей.

«Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», - уточнил Воробьев.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал, что в больницу в Волоколамске обратились 57 детей с жалобами на тошноту и недомогание. Они были осмотрены, из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.

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