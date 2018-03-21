РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет экстренное совещание по решению проблемы в подмосковном Волоколамске.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал, что в больницу в Волоколамске обратились 57 детей с жалобами на тошноту и недомогание. Они были осмотрены, из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.

«Отправим или на каникулы или в места отдыха соответственно максимальное количество детей, но жалуется в основном восьмой, девятый классы. Здесь тоже нужно посмотреть, почему более старшего возраста», — сказал Воробьев.

Он отметил, что токсикация должна быть больше характерна для маленьких детей.

«Но в любом случае проблема есть, поэтому вызывайте всех, пожалуйста, на совещание», - заключил Воробьев.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, на совещание собираются представители профильных ведомств.

«Сегодня в 20 часов я пригласил инициативную группу, которая будет работать в доме правительства вместе с представителями МЧС, и экологами, и представителями населения, которое живет в Волоколамске. Наша задача — сегодня к вечеру вы включите телевизоры, и соответственно мы расскажем порядок действий, которые предполагают максимальные наши действия», — добавил Воробьев.

Воробьев также рассказал, что в обязательном порядке будут предусмотрены мероприятия, чтобы отправить максимальное количество детей из Волоколамска в места отдыха.