РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. Бесплатные временные автобусы до пригородного кладбища запустят в Балашихе на Пасху 8 апреля, транспорт будет ходить по трем маршрутам, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Для обеспечения перевозки жителей Балашихи в день массового посещения мест захоронений на Пасху мы организовали перевозку автомобильным транспортом по трем бесплатным временным маршрутам. Всего на этих линиях будут работать 30 автобусов», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он уточнил, что это маршруты: «Остановка Горсовет – кладбище «Новское», «Микрорайон Южный – кладбище «Новское»» и «Микрорайон Новый свет – кладбище «Новское»». Первые автобусы отправятся в 8:30, последние рейсы с кладбища «Новское» – в 16:00.

По словам Юрова, 1 и 15 апреля до мест захоронений также будут действовать коммерческие маршруты №22 «Балашиха-3 – станция «Никольское»», №22к «Микрорайон Гагарина – станция «Никольское»», №26 «Станция «Железнодорожная» – Дятловка», №31 «Балашиха-2 – квартал Новский», №33 «Станция «Железнодорожная» – Пуршево» и №33к «Кладбище «Пуршево» – станция «Железнодорожная»».