РИАМО - 21 мар. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили на складе в Подмосковье зараженные цветочным трипсом хризантемы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск - ред.) , при досмотре срезов цветов хризантем кустовых, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект, а именно - западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.