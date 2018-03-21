РИАМО - 21 мар. Минстрой РФ разделит около 1 миллиарда рублей между регионами, которые лучше всех справились с работой по благоустройству городской среды в 2017 году, на первом месте в этом списке – Московская область, сообщил журналистам в среду министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

«У нас есть сэкономленные средства по программе формирования комфортной городской среды. В правительстве принято решение, что экономия (в размере- ред.) около 1 миллиарда рублей будет распределена по ряду регионов. В первую очередь это коснется тех регионов, которые стали лидерами по освоению этих средств», - сказал Мень.

Он отметил, что первое место в рейтинге Минстроя России по благоустройству в 2017 году разделили Московская область и Республика Тататрстан, вторую строчку заняла Чеченская Республика, третью - Красноярский край, на четвертом месте - Амурская и Свердловская области, замыкает пятерку Ленинградская область.

В раздаточном материале отмечается, что при составлении рейтинга Минстрой РФ учитывал своевременность выполнения всех работ, привлечение в ходе реализации проекта внебюджетных денег, а также активное участие граждан в принятии решений.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в России в 2017 году. Основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.