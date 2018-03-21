РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске обнаружили подозрительную сумку в общественном транспорте, всех пассажиров высадили и вызвали полицию и кинологов, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В среду около шести часов вечера на Красногвардейском бульваре в троллейбусе нашли подозрительную сумку. Всех пассажиров высадили, движение прекратили, дорогу перекрыли. Вызвали полицию и кинологов», – сказал свидетель.

По его словам, в данный момент на дороге образовалась большая пробка.