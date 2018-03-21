РИАМО - 21 мар. В течение двух лет ни один ребенок не заболел туберкулезом в Зеленограде, сообщила в среду главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

Ранее СМИ сообщали, что медсестра, контактировавшая с детьми зеленоградской школы №1151, скончалась от туберкулеза открытой формы.

«В вашем округе очень благоприятная ситуация по туберкулезу детей и подростков. На протяжении двух лет у вас ни один ребенок и ни один подросток из постоянных жителей в округе туберкулезом не заболел», - сказала Богородская.

Она подчеркнула, что для того, чтобы заразиться туберкулезом, необходимо контактировать с больным на протяжении минимум шести часов в день.

«Туберкулез действительно опасная болезнь, когда она запущена и когда люди не лечатся. И вы знаете, на вашем же примере, который в этой школе был, к сожалению, медицинская сестра умерла именно от нелеченного туберкулеза», - добавила Богородская.

Ранее она сообщила, что порядка 700 детей из школы №1151 в Зеленограде прошли профилактическое обследование после того, как выяснилось, что в школе они контактировали с больной туберкулезом медсестрой, также проверили более 190 воспитанников детсада, ни у одного из них не выявлено туберкулеза.

В школе в Зеленограде в среду прошло собрание, на котором обсудили, как обезопасить детей от туберкулеза. На мероприятии присутствовали первый замруководителя департамента образования столицы Михаил Тихонов, заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Алексей Погонин, а также родители детей, обучающихся в школе №1151.