РИАМО - 21 мар. Москвы отпустила под подписку о невыезде мужчину, который подозревается в жестоком избиении сожительницы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Ранее полиция задержала на северо-востоке Москвы мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сказал собеседник агентства.

В Москве полиция разыскивала актера Анатолия Наряднова, известного по ролям силовиков в российских сериалах, который, предположительно, избил свою сожительницу. Артист появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Зорге», «Последний мент», «По ту сторону смерти», «Улица», причем в большинстве из них он играл сотрудников правоохранительных органов.