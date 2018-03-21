РИАМО (ОЗЕРЫ) - 21 мар. В подмосковных Озерах в рамках реализации проекта раздельного сбора мусора запустили новую мусоросортировочную линию, эко-боксы для сбора отходов установили на 38 контейнерных площадках, сообщил в среду глава городского округа Дмитрий Богданов.

По данным Озерского информагентства, местная администрация совместно с компанией по переработке мусора «Эко-Союз» с мая 2017 года реализует проект по раздельному сбору отходов. На контейнерных площадках городского округа уже появились эко-боксы для раздельного сбора мусора.

«Открытие собственной линии по сортировке мусора – еще один важный шаг в работе с селективным сбором отходов. В настоящее время часть отходов в Озерах сортируют сами жители. Эко-боксы для селективного сбора установлены на 38 контейнерных площадках. Новая мусоросортировочная линия значительно усилит работу по раздельному сбору мусора», – сказал Богданов.

По его словам, линия по сортировке мусора представляет собой компактную станцию, где процесс обработки мусора автоматизирован. Машина с мусором выгружает отходы в бокс, откуда с помощью конвейера они направляются на линию по сортировке, где уже в ручном режиме осуществляется отбор полезных фракций. Из общей массы отбирают стекло, пластик, бумагу, металлические банки.

«Сортировочный комплекс позволит существенно увеличить процент отсортированного мусора, который можно направить на вторсырье», – заключил Богданов.