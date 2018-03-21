РИАМО - 21 мар. Власти Московской области отправят детей, которые обратились с тошнотой и головокружением в Волоколамскую центральную районную больницу, в оздоровительные лагеря, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал, что в больницу в Волоколамске обратились 57 детей с жалобами на тошноту и недомогание. Они были осмотрены, из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.

«Мы обязательно отправим детей в лагеря», - сказал Воробьев.