РИАМО - 21 мар. Власти Московской области отправят детей из Волоколамского района Подмосковья в оздоровительные лагеря, сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал, что в больницу в Волоколамске обратились 57 детей с жалобами на тошноту и недомогание. Они были осмотрены, из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.

«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», - сказал Воробьев.

Он отметил, что ситуация с полигоном «Ядрово» в Волоколамском районе является не первой. До этого были «Кулаковский», «Хметьево», Дубна, Дмитровский район, потом известное «Кучино».

«Ситуация очень сложная, и в этой связи в 2013 году мы обратились за помощью к федеральным органам власти, и с того времени мы закрыли 24 полигона. То есть у нас осталось, по сути, не более чем 12 полигонов, которые мы дальше закрываем», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будет закрыто старое тело полигона «Ядрово». Новая карта полигона будет работать по современным технологиям.

«Что касается нового тела полигона, то оно строится уже по совершенно иной технологии, никаких запахов, никаких последствий там не будет. Более того грунт, который мы берем с новой карты, полностью направляется на рекультивацию старого тела полигона», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого, Воробьев объявил о том, что по поводу ситуации в Волоколамске будет организовано экстренное совещание.

Вопрос контроля за состоянием атмосферного воздуха в Московской области остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.