РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Педагогов из Подольска на научно-практическом семинаре познакомили с элементами сингапурских технологий обучения, участники встречи обсудили командный подход при ведении урока, сообщается на сайте администрации города.

В Дубровицкой средней школе в Подольске 20 марта прошел научно-практический семинар «Инновационные технологии в модели современного урока» для педагогов горокруга.

«Участие в мероприятии приняли специалисты Академии социального управления, а также педагоги Чехова и Ленинского района. Вместе с учителями Подольска они обсудили инновационные модели урока, а также роль групповой организации учебного процесса. В практической части участники семинара продемонстрировали элементы сингапурских технологий: скрайбинга (иллюстрации речи – ред.), эджайл-технологий (командный подход – ред.), кейс-стади (описание ситуаций – ред.) и других», – говорится в сообщении.

Кроме того, более 90 воспитателей дошкольных учреждений горокруга посетили семинар кандидата психологических наук, автора программы «Истоки» Натальи Родиной. Он проходил в детском саду №54 «Жар-птица». В ходе встречи участники говорили об организации познавательно-исследовательской деятельности для детей дошкольного возраста.