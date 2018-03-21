РИАМО - 21 мар. Станцию по сортировке мусора планируют построить на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья после его рекультивации, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.

«Это первая часть новой карты полигона (твердых бытовых отходов «Ядрово» - ред.). Мы сейчас с вами были на полигоне 1979 года, где нет отвода фильтрата, где нет дегазации. <…> Буквально с первых дней работы нового полигона будет система дегазации. Главной задачей генподрядчика является все это предусмотреть (при проведении работ – ред.). <…> Внизу построят сортировочную станцию. Для органики тоже есть соответствующие технологии, которые превращают ее в грунт», - сказал Воробьев.

Ранее он сообщил, что полигон ТБО «Ядрово» будет закрыт со следующей недели в рамках начала активной стадии рекультивации.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы – тошнота и головокружение. Специалисты не связывают обращения с полигоном «Ядрово».

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.

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