РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал к центральной больнице Волоколамска, где находятся пострадавшие дети.

«Мы закрываем пленкой полигон. Мы сделаем все, чтобы в максимально короткие сроки в режиме ЧС закрыть полигон», - сказал Воробьев.

Также на месте находится уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как ранее сообщалось в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона, губернатор лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы – тошнота и головокружение. Специалисты не связывают обращения с полигоном «Ядрово».

Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.

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